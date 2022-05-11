Соответствующую информацию предоставило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале. Оккупанты понимают, что Россия не выиграет эту войну, и их ждет наказание за военные преступления против украинцев. Особенно напуганы путинские военные из воздушно-космических сил, которые бомбили жилой сектор и гражданскую инфраструктуру Украины, информирует «НБН».

По этой причине российские захватчики требуют у своего командования засекретить их участие в «спецоперации» на украинской территорий. Подобные сообщения начали массово поступать от частей ВКС РФ. Избежать наказания пытаются даже бывшие российские военные, которые участвовали в подготовке к нападению на Украину.

Оккупанты хотят получить от командования фальшивые документы, что якобы в период войны они были в отпуске или находились на лечении. Некоторые летчики хотят получить «бумажку», которая подтвердит, что они «не проходили службу» в своей части на момент вторжения ВС России в Украину.

Ранее СБУ опубликовала разговор оккупанта, который рассказывал товарищу, как он пытается выжить на войне в Украине. Путинский солдат рассказал, какие «лайфхаки» используют в его подразделении, чтобы не идти в атаку.