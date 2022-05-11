Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает «НБН» со ссылкой на «Укринформ«.

Говорить о том, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины… все же, пока это маловероятно

— сказал он.

Он напомнил, что сейчас на белорусском направлении силы белорусской армии проводят учения.

Денисенко уточнил, что во вторник было достаточно много разных вбросов и информации о том, что на границы с Украиной едут «Смерчи» и другие артиллерийские установки и тому подобное.

В принципе хотелось бы сказать о том, что в Беларуси есть один-единственный полигон, на котором можно проводить подобные стрельбы и учения, и он находится относительно недалеко от украинской границы. И, к сожалению, из-за этого Украина должна концентрировать и оставлять достаточно большие свои силы на границе с Беларусью

— сказал Денисенко.

В то же время, как отметил советник главы МВД, несмотря на то, что ситуация пока в определенной степени напряженная, все же маловероятно то, что Лукашенко в ближайшее время прикажет своей армии начать наземную операцию в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Лукашенко сделал новое заявление о войне и попытался успокоить Запад