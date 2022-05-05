Самопровозглашенный глава Беларуси заявил, что его государство не заинтересовано в вооруженном конфликте. По словам Лукашенко, Минск не угрожает безопасности европейских стран, информирует «НБН» со ссылкой на «БЕЛТА».

Нелегитимный лидер белорусов сообщил, что он знает. Кто ему противостоит и подчеркнул, что его страна не несет угрозу Европе и не намерена развязывать войну.

Лукашенко объяснил, что такие конфликт на Западе не в интересах Беларуси, поэтому Европа может спать спокойно.

В то же время в армии Беларуси началась проверка готовности сил реагирования на кризисные ситуации, а один из ракетных дивизионов движется из пункта постоянной дислокации в район назначения. В Минобороны Беларуси заявили, что такая проверка «не несет угрозу соседним государствам и всему европейскому сообществу».