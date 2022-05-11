Государство-оккупант Российская Федерация, которая начала войну на территории Украинского государства 24 февраля текущего года, по сей день приносит в жизни украинского народа разрушения и трагедию.

Как пишет «НБН», российско-оккупационные силы продолжают наносить ракетные удары по территории нашей страны. Сегодня вечером, одиннадцатого мая, стало известно об одном из таких ракетных ударов, которые Россия при помощи самолета нанесла по Полтавскому району.

Сообщение об этом было обнародовано в Телеграм председателя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

Дословно из сообщения руководителя Полтавской областной военной администрации:

«Полтавский район. Ракетный удар был нанесен с вражеского самолета. Сейчас мы выясняем информацию о разрушениях и пострадавших».

В последнее время оккупанты также часто бомбят Николаевскую и Одесскую области. В результате вражеских обстрелов гибнут мирные люди. Одну из таких ракетных атак по Одессе ранее прокомментировал известный российский артист Максим Галкин.