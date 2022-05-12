О том, что аферисты под благими намерениями грабят украинцев, стало известно из Telegram-канала информационного агентства журналиста Андрея Павловского, информирует «НБН».

В сообщении сказано, что мошенники создают Telegram-каналы, которые маскируют под представителей официальных органов, которые предлагают гражданам Украины получить финансовую поддержку от государства.

Невнимательные пользователи мессенджера переходят по указанной ссылке на сайт, где оставляют аферистам данные и пароли своих банковских карт.

Чтобы распознать фейковый сайт, необходимо обращать внимание на то, что ресурсы государственных органов имеют домен .gov.ua. Кроме того, на официальных сайтах не будут просить пин-код от вашей карты.

В качестве примера информагентство журналиста Андрея Павловского опубликовало скриншот с фейкового сайта «банка», обратив внимание на то, как выглядит официальный сайт «ПриватБанка» — privat24.ua.

Напомним, что большинство украинских банков с начала вторжения российских войск в нашу страну запустили кредитные каникулы. Однако с 1 июня они закончатся и гражданам будут предложены новые условия.