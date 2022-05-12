Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Сергея Волыны.

Защитник Мариуполя Сергей Волына просит предпринимателя-изобретателя Илона Маска помощь эвакуировать украинских военных, которые находятся на окруженном российскими оккупантами заводе «Азовсталь».

Ради того, чтобы обратиться к Маску Волына зарегистрировался в социальной сети Twitter, которую известный американец недавно приобрел.

«Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому, что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из «Азовстали» в третью страну. Если не ты – то кто? Подскажи?», — обратился к Маску защитник Мариуполя.

Волны призвал всех жителей планеты сделать так, чтобы его обращение увидел гений современности Илон Маск. Он отметил, что Маск, как и защитники «Азовстали» никогда не сдается.

Стоит добавить, что ранее защитники Мариуполя показали, в каких условиях находятся раненные бойцы на «Азовстали». Они в очередной раз призвали мировое сообщество сделать все возможное, чтобы эвакуировать военный гарнизон из «Азовстали».

К слову, в среду, 11 мая супруги защитников Мариуполя встретились с Папой Римским. Они попросили понтифика помочь спасти всех защитников «Азостали».