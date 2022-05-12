Американский генерал заявил, что украинские защитники вскоре могут начать контрнаступление. По его мнению, армия Украины отвоюет у оккупантов захваченные территории в течение нескольких месяцев, информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

Военный предполагает, что Вооруженные силы Украины уже до конца лета отбросят российских захватчиков к рубежам, которые путинские войска занимали до 23 февраля.

Ходжес обратил внимание на то, что у армии Российской федерации уже нет сотен тысяч новых солдат или новой техники, с которыми можно идти в бой. Он убежден, что оккупанты приблизились к кульминации и речь идет о неделях.

Генерал добавил, что США и их союзники приложили все усилия для того, чтобы в ближайшие недели военный потенциал Украинского государства увеличился и ВСУ могли перейти в контрнаступление. По его оценкам, украинские защитники попробуют к концу лета вернуть ВС РФ на рубежи, которые они занимали до 23 февраля.

Отметим, что российские захватчики осознают, что они проиграют эту войну, поэтому пытаются скрыть свое участие в боях против Украины. В ГУР Минобороны Украины рассказали, что предпринимают путинские солдаты, чтобы избежать наказания за военные преступления.