Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Елены Зеленской.

Супруга президента Украины Елена Зеленская сообщила, что с начала полномасштабной войны в Украине родилось 42,7 тыс. малышей. Многие из них родились в убежищах, под звуки сирен тревоги, а иногда и под звуки обстрелов.

Первая леди отметила, что сейчас родители очень уязвимы, поэтому она оставила координаты, куда можно обратиться за помощью родителям новорожденных.

«Хочу напомнить: в Гиде по государственным услугам в разделах «Материнство и детство» и «Социальная защита» собраны ответы на все вопросы родителей новорожденных», — пишет Зеленская.

К слову, недавно Елена Зеленская встретилась с первой леди США Джилл Байден. Их встреча состоялась в Ужгороде. Первые леди США и Украины вместе посетили беженцев, которые приехали в Ужгород, спасаясь от войны.

После визита в Украину Джилл Байден написала колонку, в которой рассказала о впечатлениях от поездки. Также супруга американского лидера призвала диктатора РФ Владимира Путина остановить жестокую войну против Украины, которую он развязал.