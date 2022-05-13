Об этом Андрусив заявил в эфире «24 Канала», передает «НБН».

Советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что жителям российского Белгорода следует в будущем быть осмотрительными.

Он отметил, что у ВСУ есть задача оттеснить российских оккупантов на 40 километров от Харькова.

«Для того, чтобы они больше не могли использовать системы залпового огня по городу Харьков», — сказал он.

После этого Андрусив заявил, что российскому Белгороду надо приготовиться.

«У меня есть важное сообщение для Белгорода. Белгороду – приготовиться», — заявил он.

По его словам, когда наши войска выйдут на границу Харьковщины, то от украинской границы уже наши системы залпового огня могут обстреливать этот российский город.

«Думаю, что в ближайшее время они узнают, что такое бегать в подвал, когда просто горят дома и все остальное», — предупредил советник главы МВД.

Ранее в соцсетях сообщали о взрывах в Белгороде.