Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Телеграм, чиновник отметил, что в результате повреждений и разрушений нет. Также нет никакой информации о пострадавших.

В свою очередь в социальных сетях уже появились первые кадры о вспышках в небе Белгородской области.

В последнее время Россию, которая напала на Украину и убивает на нашей земле мирных граждан, саму весьма часто потрясают чрезвычайные происшествия. К примеру, только за вчерашний день их было два. Одно произошло в Курской области, где обрушилась часть железнодорожного моста. А второе – в Белгородской области, где горел объект оборонного ведомства государства-оккупанта Российской Федерации.