В своем Telegram-канале советник городского главы рассказал, что оккупанты планируют проведение «референдума» о включении Мариуполя в состав России, информирует «НБН».

Андрющенко сообщил, что соответствующая информация появилась на местном сайте 0629.com.ua. В материале сказано, что российские захватчики готовят проведение «всенародного опроса» в Мариуполе на 15 мая. Советник мэра добавил, что такую же дату озвучивал самоназванный городской глава.

При этом Андрющенко подчеркнул, что официальные власти Мариуполя не могут подтвердить или опровергнуть соответствующую информацию. В то же время есть признаки стремления россиян к прямой интеграции города в Российскую Федерацию вместе с «ДНР».

Отметим, что оккупанты принудительно вывозят мариупольцев на российскую территорию. Украинцев без документов и денег отправляют на Дальний Восток. Георгий Тука объяснил, почему жителей Мариуполя вывозят именно в этот регион РФ и рассказал, чем может обернуться их депортация для России.