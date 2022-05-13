Вчера, двенадцатого мая, когда из Херсона выезжала колонна мирного населения, по ним был нанесен артиллерийский удар российскими войсками.

Как информирует «НБН», об этом заявил Александр Вилкул, глава военной администрации Кривого Рога.

Дословно из заявления Вилкула:

«Мирная колонна беженцев, которая выезжала из Херсонской области со стороны Берислава, подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских оккупантов. Орки собрали их утром, потом под палящим солнцем. А выпускать их начали только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть движение своей военной техники».

В 16 часов, по словам Вилкула, по мирной колонне, которая была уже на нашей подконтрольной территории, в районе Белой Криницы, орки нанесли подлый удар.

Глава ОВА Кривого Рога добавил, что от разрывов снарядов пострадали мирные люди. В частности, травму получил и ребенок 2011 года рождения:

«Вместе с женщиной 1954 года рождения ребенок получил осколочные ранения. Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас женщина находится в одной из больниц Кривого Рога».

Ранее стало известно о планах оккупантов по Херсонской и Николаевской областях Украины.