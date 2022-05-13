В эфире национального телемарафона глава ГУР сообщил, что у украинской разведки есть подтверждение тому, что в РФ началась скрытая мобилизация и Кремль собирает путинские войска двумя путями, информирует «НБН».

По словам Буданова, страна-оккупант выполняет фактические действия, которые называются скрытой мобилизацией, кроме того, она использует боевой армейский резерв страны («БАРС»).

Начальник ГУР обратил внимание на то, что резервистов РФ привлекают к боевым действиям на краткосрочные контракты и такие военные есть среди военнопленных оккупантов есть захватчики, которые приехали в Украину по такой системе.

Отвечая на вопрос, почему Москва не собирает войска в Украину в открытую, Буданов объяснил, что на это влияют два фактора. Во-первых, в условиях санкционного давления будут значительные удары по экономике страны-оккупанта. Во-вторых, трудно объяснить россиянам зачем проводить мобилизацию, если Кремль заявляет, что «спецоперация идет по плану».

Глава ГУР добавил, что в РФ также думают над изменением законодательства, которое позволит объявлять призыв не два раза в год, а в любое время, а также усилит ответственность граждан за уклонение от военной службы.

Ранее Буданов объяснил, почему глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ездил под Изюм. Начальник разведки Украины объяснил, почему высшее военное руководство страны-оккупанта вынужденно ехать на передовую.