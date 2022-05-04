В интервью изданию «Новое время» Буданов рассказал, в чем могла заключаться цель приезда Герасимова на фронт под Изюмом, информирует «НБН».

По словам начальника главного управления разведки Минобороны Украины, у россиян нехватка кадров в вооруженных силах, по этой причине большая часть генеральского состава и высшего командного состава РФ спускалось к управлению батальонами, иногда даже ротами.

Буданов отметил, что если глава Генштаба России был вынужден нанести визит прямо на передовую, значит там что-то произошло, вероятно путинские войска продемонстрировали неудовлетворительные результаты по продвижению вперед.

Начальник ГУР отметил, что планы оккупантов с треском проваливаются: сначала российские захватчики должны были закончить войну до 24 апреля, теперь Москва определила им новый дедлайн – 9 мая.

Если солдаты Путина не справятся и к этой дате, политический окрас «спецоперации» будет усложнен. В такой ситуации не понятно, что президент-агрессор скажет россиянам и как будет проводить парад.

Депутат и военный Костенко назвал визит Герасимова на передовую унижением. По его мнению, приезд начальника Генштаба страны-оккупанта свидетельствует о военных неудачах российских захватчиков в Украине.