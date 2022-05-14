Министерство обороны Соединенного Королевства на своем официальном сайте опубликовало свежую сводку военной разведки Великобритании о ситуации в Украине, информирует «НБН».

Как сообщает оборонное ведомство Британии, россияне поставили в Херсоне лояльное к России местное «руководство», что доказывает неспособность путинских войск достичь политических целей в Украине, поставленных Владимиром Путиным. Пророссийская военно-гражданская администрация объявила о желании включить город в состав страны-агрессора.

В Великобритании предполагают, что изначально Кремль планировал установить долгосрочную власть в большей части украинских регионов излюбленным методом проведения псевдореферендумов.

Как сообщает разведка Соединенного Королевства, тот факт, что российские захватчики смогли навязать лояльное к РФ местное «руководство» только в Херсоне, говорит о неспособности оккупантов добиться результатов в достижении политических целей Путина в Украине.

Оборонное ведомство полагает, что россияне сфабрикуют результаты «референдума» в свою пользу, однако местное население продолжит протестовать против режима РФ.

Напомним, что россияне стремятся взять под контроль всю Херсонскую область. Путинские войска начали готовиться к захвату Херсонщины, подтягивая ресурсы и восстанавливая технические мощности.