Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, какая часть региона в настоящее время остается подконтрольной Украине.

Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Гайдая в социальной сети Facebook, десять процентов Луганской области в настоящее время остаются под контролем Вооруженных сил Украинского государства.

Дословно из сообщения Гайдая:

«Согласно имеющейся у нас информации, под контролем Украины остаются Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, а также села и городски общин. Горная община, а также территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донецкой областью».

Насколько известно, оккупационные силы Российской Федерации открыли огонь по одному из корпусов Северодонецкой больницы. В результате обстрела возник пожар.

Ранее до этого в медицинском учреждении было три сотни коек для лечения пациентов. Теперь же их там осталось всего сто.

Известно также, что сейчас часто подвергается обстрелам и областной центр. Но эвакуационные мероприятия не останавливаются. В частности, на протяжении сегодняшнего дня патрульные полиции вывезли десять человек из Северодонецка. Несмотря на то, что эвакуационный автомобиль попал под обстрел, никто из людей не пострадал.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины предупредили об отправке резервистов РФ на войну в Украине.