Государство-агрессор Российская Федерация намерена направить на войну в Украину резервистов. В Генштабе ВСУ рассказали некоторые подробности.

Как информирует «НБН» со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ, агрессор имеет в своих планах отправить воевать в Украину до двух с половиной тысяч резервистов, которые проходят сейчас подготовку на полигонах в Белгородской, Воронежской, а также Ростовской областях.

Дословно из заявления Генерального штаба ВСУ:

«Командование ВС России предпринимает попытку комплектовать и восполнять потери собственных войск. Все это делается за счет резервистов. На полигонах в Ростовской, Воронежской, а также Белгородской областях осуществляется подготовка до 2500 резервистов. Их планируется направить на территорию Украины, чтобы они участвовали в военных действиях».

Примечательно, ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Украинское государство имеет все шансы победить в войне, которую 24 февраля 2022 года начала Российская Федерация. Все потому, по его словам, что украинские защитники отважно сражаются за свою родину.