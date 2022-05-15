Украинцы, которые до войны постоянно проживали в Харькове, но из-за боевых действий были вынуждены покинуть свой родной город, начали постепенно возвращаться домой.

Как информирует «НБН», об этом рассказал руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Дословно из заявления Олега Синегубова:

«По городу Харькову. Люди начали возвращаться. Вчера мы общались с руководством «Укрзализницы». Они добавляют необходимые вагоны в поезда, которые направляются из Львовского направления в Харьков. Ежедневно у нас примерно возвращается порядка двух тысяч человек. Эта цифра каждый день растет».

При этом он добавил, что сейчас очень важно решать свои проблемы с жильем, ведь в метрополитене в настоящее время проживают 4,5 тысячи человек.

«Всех их нужно обеспечить хоть временным жильем, чтобы отлаживать инфраструктуру», — добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Согласно данным американского Института исследования, военнослужащие России, по предположительным данным, решили полностью покинуть собственные позиции вокруг Харькова.