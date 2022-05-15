Государство-оккупант Российская Федерация нанесла ракетный удар по территории Львовской области, предположительно с подводных лодок.

Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-центра воздушного командования «Запад», противовоздушная оборона Украины смогла уничтожить крылатые ракеты вражеских сил.

Дословно из сообщения пресс-центра:

«Утром, пятнадцатого мая, из акватории Черного моря рашисты нанесли несколько ракетных ударов по территории Львовской области. Цель – уничтожение объектов критической инфраструктуры. Запуск крылатых ракет, по предположительным данным, осуществлялся с подводных лодок».

Ранее скандально-известный экс-нардеп ВРУ, который бежал из Украины, Илья Кива призвал агресора нанести ракетный удар по Львову.