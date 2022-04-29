Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Телеграф».

Лишенный депутатского мандата Илья Кива, который сбежал в России, призвал Кремль нанести удар оружием массового поражения по Львову. Такое заявление предатель сделал в эфире одного из пропагандистских ток-шоу на российском телевидении.

Кива заявил, что Львов превратился в «главный логистический центр получения оружие, боеприпасов и топлива из Польши и дальнейшего его распределения по Украине».

«Именно здесь сконцентрировано то зло, против которого сегодня происходит специальная военная операция (так власти РФ называют развязанную ими полномасштабную войну против Украины, — ред.)», — заявил беглый предатель.

После этого он заявил, что войска РФ обязаны нанести превентивный удар по Львову оружием массового поражения.

В сети украинцы резко высказались в адрес предателя Кивы. Пользователи пишут, что его необходимо притянуть к ответственности за антиукраинскую деятельность и сотрудничество со страной-агрессором.

Ранее Кива попросил Путина предоставить ему гражданство РФ.