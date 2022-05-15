Глава Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил о способности Украинского государства победить российскую агрессию.

Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, Столтенберг во время неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран Североатлантического Альянса, которая прошла в Берлине, заявил, что Украинское государство способно одержать победу в войне, которую начала Российская Федерация на украинской земле.

В это же время известно, что генсек НАТО принимал участие в этой встрече только дистанционно, так как накануне он сдал положительный тест на инфекцию коронавируса Сovid-19.

Дословно из заявления генсека Альянса:

«Украинское государство может выиграть эту войну», так как Россия «не смогла взять столицу Украины, отступает от Харькова, а также у них застопорилось большое наступление на Востоке Украинского государства».

Напоследок Столтенберг добавил:

«Вооруженные силы Украины могут выиграть эту войну. Украинцы мужественно защищают собственную родину».

Ранее весьма громкое заявление озвучил президент Финляндии, отметив, что его страна официально подаст заявку на вступление в НАТО.