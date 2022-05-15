В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, сколько чеченских боевиков принимали участие в боевых действиях на территории нашей страны в ходе вторжения Российской Федерации.

Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ГУР, в военном вторжении Российской Федерации на территорию Украины в боевых действиях участие принимали порядка 2500 боевиков из Чеченской Республики.

Дословно из сообщения Главного управления разведки:

«Весьма показательно, что несмотря на притворную обученность, боевой дух, а также оснащение тиктокеров Кадырова, даже вне зоны активных боев, из двух с половиной тысяч наемников порядка сотни погибли, еще триста получили ранения, и более шестидесяти просто сбежали из Украины, бросив свое оружие и амуницию».

При этом разведка напомнила, что кадыровцы пришли на территорию Украины во втором эшелоне наступления. Они специализировались на обыске жилищ, издевательствах над заложниками, а также мирным населением. Также они осуществляли разбойные нападения и грабежи.

Через какое-то время кадыровцам и вовсе приказали останавливать российских военных, которые бежали с поля боя. Последних просто показательно расстреливали.

Сейчас же чеченские боевики переместились на Мариупольское и Луганское направления. Там они продолжают грабить, а также снимать ролики о своих «подвигах», выкладывая их в TikTok.