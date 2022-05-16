Запись телефонного разговора обнародована на Facebook-странице СБУ. Рассказ оккупанта подтверждает желание большинства путинских солдат – выжить и не возвращаться в Украину, информирует «НБН».

В телефонном разговоре российский захватчик, который воюет на Луганском направлении, признается, что он после пережитого ужаса больше не хочет воевать и после возвращения на родину в Алтайский край намерен уволиться.

По словам «освободителя», у них сгорели все машины и погибло половина батальона, в том числе и его командир. Он отметил, что на его родину отправятся много 200-х и 300-х.

Оккупант считает, что война в Украине – настоящий ад, как в фильме ужасов.

«Я увольняться буду», — сообщил о своем решении солдат Путина, добавив, что после увиденного больше не хочет служить.

Отметим, что российские военные понимают, что их ждет поражение в войне против Украины, поэтому пытаются избежать ответственности за военные преступления. ГУР Минобороны Украины рассказало, что «освободители» требуют от своих командиров.