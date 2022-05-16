В эфире телемарафона представитель МВД сообщил, что ключевой точкой скопления россиян и их наступления является Северодонецк в Луганской области, информирует «НБН».

По словам Денисенко, это единственное место на фронте, где оккупанты могут иметь какие-то продвижения. Он заверил, что военное руководство Украины осознает это и лишает российские войска такой возможности. Украинские защитники провели успешные операции, взорвав захваченные «освободителями» железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк. Таким образом сдерживается наступление врага на Лисичанск и Северодонецк.

Советник министра отметил, что в ближайшие дни именно там ожидаются ожесточенные бои, поскольку российские захватчики хотят взять в кольцо украинских защитников, отказавшись от изначальной идеи окружить всю Донецкую и Луганскую области.

Напомним, что путинские войска разгромили в Марьинке, что усиленно скрывает военное руководство оккупантов от Кремля. Соответствующую информацию подтвердил террорист Игорь Гиркин.