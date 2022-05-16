Защитник Мариуполя, командир полка «Азов» Денис Прокопенко заявил, что его подопечные выполнили важное для Украины задание.

Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение «Азов» в Телеграм, командир полка защитников Мариуполя отметил, что защитники Мариуполя выполнили задание. Теперь он хочет сохранить жизни своим подопечным.

Дословно из сообщения Прокопенко:

«Защитники города в полном объеме выполнили приказ. И это несмотря на все трудности. 82 дня оттягивали превосходящие силы врага на себя. Мы дали возможность армии Украины перегруппироваться, а также подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от государств-партнеров. Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военных, что делает их наиболее ценным элементом армии. Чтобы сохранить жизни весь гарнизон Мариуполя выполняет утвержденное решение высшего военного командования, а также надеется на поддержку народа Украины».

Насколько известно, шестнадцатого мая Министерство обороны России сообщило о достижении соглашения о вывозе раненных военных ВСУ с полностью заблокированной «Азовстали» на временно оккупированную территорию Донбасса. Однако пока что никакой официальной информации с украинской стороны об этом не было.