Российский лидер Владимир Путин во время разговора с некоторыми из мировых лидеров затронул тему относительно переговоров с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире информационного телемарафона «UAвместе» сообщил, что по мнению Путина для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским еще не настало время.

Жовква напомнил, что Зеленский не один раз выражал свою готовность к тому, чтобы провести прямые переговоры с Путиным.

Дословно из сообщения заместителя главы Офиса президента Украины:

«Мы все очень хорошо знаем, что несколько лидеров и государств обращались к президенту Российской Федерации, призывая его сесть за стол переговоров. Однако, к большому сожалению, по настоящее время он не готов к этому. Более того, некоторым из мировых лидеров он говорит, что время для переговоров еще не наступило».

При этом Жовква добавил, что вероятно Российская Федерация все еще надеется одержать хоть какие-то победы на фронте, чтобы усилить собственные позиции в переговорном процессе. Он также заверил, что россияне не смогут достичь того, о чем они мечтают.

Ранее президент Финляндии рассказал о реакции Путина на стремление Хельсинки вступить в НАТО.