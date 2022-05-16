Лидер Финляндии Саули Ниинисте имел разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. В ходе диалога российский президент был весьма обеспокоен.

Как информирует «НБН» со ссылкойна CNN, президент Финляндии рассказал некоторые детали разговора с Путиным, который состоялся 15 мая, после официального решения Финляндии вступить в Североатлантический Альянс.

Так, по словам Саули Ниинисте, решение Российской Федерации о вторжении на территорию Украины «продемонстрировало, что Москва готова к нападению на независимое соседское государство». При этом он добавил, что был весьма удивлен тем, как спокойно Путин отреагировал во время телефонной беседы на решение Финляндии вступить в НАТО.

Дословно из заявления президента Финляндии:

«В действительности большим сюрпризом было то, что он воспринял это весьма спокойно. Однако во время разговора с Россией, в политике безопасности, вы должны иметь в виду, что то, что сказал Путин, совсем не значит, что вам не нужно быть готовыми. Хотя сейчас, как я считаю, никаких немедленных проблем нет».

Саули Ниинисте также добавил, что он не верит в то, что Путин может напасть на Финляндию:

«Несмотря на то, что я не верю в то, что Москва может напасть на нашу страну сейчас или в будущем, политический ландшафт в Европе и мире не оставляет места для нейтральных стран».

Напомним, ранее в Финляндии сделали официальное заявление относительно вступления страны в НАТО.