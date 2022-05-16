Из сообщений СМИ стало известно о том, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе выехали автобусы, в которых везли украинских военнослужащих.

Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

В сообщении отмечается, что свидетель с места событий проинформировал, что с территории «Азовстали» выехали порядка десяти автобусов с защитниками Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

«В понедельник, шестнадцатого мая, агентство Reuters увидело порядка десяти автобусов. По всей видимости, они перевозили защитников Украины. Сколько точно было людей в транспортных средствах, пока что достоверно установить не удалось. Согласно оценкам, на территории крупного завода советских времен находятся приблизительно шесть сотен бойцов. Среди них есть десятки раненных».

В это же время некоторые Телеграм-каналы сообщают, что согласно данным информационного агентства Reuters, с завода «Азовсталь» вышли приблизительно 300 военнослужащих, из которых порядка пятидесяти раненных.