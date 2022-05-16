На территории Харьковской области один из батальонов территориальной обороны смог оттеснить российских военнослужащих и вышел к участку государственной границы с Россией.

Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Дословно из заявления ведомства:

«Россияне были вытеснены 227 батальоном 127 бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины города Харькова. Более того, наши военные вышли на участок государственной границы».

На обнародованных в Сети кадрах военнослужащие докладывают о своих успехах президенту Украинского государства Владимиру Зеленскому.

Один из военнослужащих заявил:

«Докладываю: 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж и границу, на линию разграничения со страной-оккупантом. Господин президент, мы смогли дойти! Мы на границе, мы здесь!».

Правда во время своей речи (видео) военный назвал дату 15 апреля, а не 15 мая.

Согласно информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Россия намерена задействовать в войне в Украине порядка 2500 резервистов.