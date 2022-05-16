Проект закона предусматривает штрафы за нарушение комендантского часа, правил светомаскировки, торговли алкоголем и ограничений по реализации лекарств, информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт ВРУ.

Законодательная инициатива предусматривает наказание в виде денежного взыскания в размере от 1700 до 5100 гривен за отпуск лекарственных препаратов сверх установленных ограничений. Кроме того, медицинские препараты и выручка за них будут конфискованы.

В тексте документа предложен штраф от 8500 до 17000 гривен за продажу запрещенных спиртных напитков и в запрещенное время суток.

Также от 170 до 340 гривен придется заплатить украинцам, которые нарушали комендантский час и включали свет в окне в это время.

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