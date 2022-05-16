Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Александрович Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны ВСУ.

Как передает «НБН», на официальном сайте Президента Украины Владимира Зеленского появился Указ об увольнении Юрия Галушкина с должности Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных силы Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Уволить Галушкина Юрия Алимовича с должности Командующего Силами территориальной обороны ВСУ».

В это же время, как пишет издание «Цензор.НЕТ», своим другим указом гарант Конституции Украины назначил генерал-майора Игоря Танцуру в качестве командующего Силами территориальной обороны.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на территории Харьковской области один из батальонов территориальной обороны смог оттеснить российских военнослужащих и вышел к участку государственной границы с Россией. Более того, вчера, 15 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет все шансы победить в войне Российскую Федерацию.