«Освободители» восхищаются оружием, которые украинские защитники получают от западных партнеров Киева, и с ужасом ждут новых поставок для армии Украины. О страхах оккупантов стало известно из перехваченного телефонного разговора, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу СБУ.

Служба безопасности Украины обнародовала запись беседы контрактника российской армии, который воюет в Запорожье. Путинский солдат рассказывает другу, что захватчики мечтают получить БПЛА, как у украинских военных. Он отметил, что именно этим «беспилотником» ВСУ нанесли по ним удар.

Оккупант высмеивает «великую» Россию, называя ее «дикой державой» и отмечает, что «освободители» вынуждены просить у спонсоров даже самые простые квадрокоптеры. Он признается, что на «квадрики» для путинских войск собирают деньги фермеры.

Контрактник ВС РФ сообщает, что захватчики внимательно следят за новостями о поставках вооружения для армии Украины из западных стран и с ужасом ожидают проблем на поле боя.

Ранее СБУ обнаруживала телефонный разговор солдата Путина, который рассказывает о пережитых ужасах войны в Украине. Он признается, что «спецоперация» — ад, как в фильмах ужасов, и он больше не хочет воевать.