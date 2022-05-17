Российские захватчики в очередной раз обстреляли Львовскую область. Под прицелом врага вновь был объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района.
Как информирует «НБН», об этом заявил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Телеграм.
Дословно из сообщения Козицкого:
«Спасибо за работу противовоздушной обороны. Враг в очередной раз обстреливал объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района. Это практически на границе с Польшей».
Ранее перед сообщением Козицкого городской голова Львова Андрей Садовый проинформировал, что в городе были слышны взрывы. Согласно предварительной информации, сработала ПВО Украины.
В своем сообщении Садовый отметил:
«Во Львове слышны взрывы. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Подтвержденных данных о попадании ракет по инфраструктуре города нет. Давайте все вместе поблагодарим за это тех, кто охраняет наше небо. Берегите себя, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!».
Ранее к ракетным ударам по Львову призвал бежавший из Украины народный депутат Илья Кива.
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