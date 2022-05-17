По данным украинской разведки, россияне намеренны привезти в Мариуполь, Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск и Донецк представителей иностранных СМИ, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ГУР Минобороны Украины.

В оккупированных городах работают кремлевские пропагандисты, которые к визиту иностранных медиа привезли обломки украинских боеприпасов, собранных на захваченных территориях Донецкой области.

Также рупоры путинского режима намерены завезти из Донецка и Горловки «местных очевидцев», которые должны рассказать СМИ США, Франции, Германии, Китая, Японии, Греции, Беларуси, Болгарии, Венесуэлы и ОАЭ о «преступлениях» защитников Мариуполя.

В ГУР отметили, что организацией пресс-тура для иностранных журналистов в оккупированных городах Украины, который россияне запланировали на 18-21 мая, занимается департамент информации и массовых коммуникацией оборонного ведомства РФ.

Напомним, что в заблокированном Мариуполе продолжается операция по спасению украинских защитников с территории завода «Азовсталь». В Генштабе рассказали, куда эвакуируют тяжелораненых украинских военных.