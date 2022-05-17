Войска государства-оккупанта Российской Федерации предпринимают попытки исследовать линию обороны Вооруженных сил Украины на территории Сумской области.

Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что целью врага является попытка понять, насколько защитники Украины готовы защищать регион и границы своей страны.

Он подчеркнул, что россияне могут опасаться контрнаступления войск Украины, так как со своей стороны РФ укрепляет границу.

Также известно, что при помощи ракетного обстрела россияне разрушили мост через реку Клевень. Это как раз дорога, которая ведет в направлении Российской Федерации, а также находится недалеко от границы.

Дословно из заявления Живицкого:

«Россияне также окапываются. Они ведут работы по укреплению собственной границы. Они строят пункты, блокпосты. Мы хорошо понимаем, что орки опасаются, что может быть контрнаступление. Они боятся за свою границу».

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