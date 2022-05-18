В Telegram-канале СБУ обнародовали запись телефонного разговора солдата Путина с другим военным РФ, который жалуется на активность украинских партизан на оккупированных территориях Запорожской области, информирует «НБН».

Оккупант, сильно матерясь, сообщил, что им каждый вечер или ночь приходится бороться с украинскими «ДРГ», которые не оставляют попыток «прорваться в село». Россиянин признался, что ему это надоело и он хочет домой, кроме того, такое же желание возникло у всех военнослужащих в его взводе.

Что интересно, в конце беседы «освободитель» внезапно перешел на украинский язык и попрощался с товарищем фразой «До побачення».

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала запись телефонного разговора российского солдата, который завидует вооружению украинских бойцов. Военный Путина признается, что вскоре для россиян начнутся проблемы на поле боя, поскольку ВСУ получит новую поставку оружия из западных стран.