В комментарии американскому изданию The New York Times нардеп рассказала, что украинских военнослужащих с «Азовстали» эвакуировали на территорию оккупированную «ДНР». Руководство планирует обменять их на российских военнопленных, однако сейчас нет соответствующего механизма обмена между Украиной и РФ, информирует «НБН».

Украинские власти, по словам Рудык, хотят доставить защитников Мариуполя на территорию третьего государства, например, Турции. Однако российская сторона против этого и Киеву ничего не остается, как только продолжать переговорный процесс.

Нардеп добавила, что украинское руководство согласилось на такой сценарий лишь после гарантий от КК и ООН, что наши бойцы будут в порядке, поскольку сами военные были готовы идти до конца.

Отметим, что основатель полка «Азов» Андрей Билецкий призвал общественность воздержаться от комментариев и оценок относительно спасения украинских защитников из Мариуполя.