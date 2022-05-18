Война, начатая Российской Федерацией на территории Украины 24 февраля 2022 года продолжается. Агрессору удалось временно оккупировать некоторые территории, но там активно продолжают выполнять свою работу партизаны.

Как информирует «НБН», из сообщения Запорожской ОВА стало известно, что в Мелитополе активно работают украинские партизаны.

В частности, они смогли ликвидировать в городе военных России высокого ранга. Сами же оккупанты всячески пытаются скрыть такую информацию.

Отмечается также, что в Мелитополе, 17 мая, военные России усиленно проверяли частный транспорт. Как отмечается в ОВА, вероятно, это осуществлялось с целью поисков партизан.

Ранее стало известно, что на территории Запорожской области оккупационные силы похитили двух британцев, которые помогали эвакуировать мирное население.