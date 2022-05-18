Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает «НБН» со ссылкой на Aktuality.

Я могу подтвердить – и вы первые, кому я это подтвердил, – что обучение украинцев на этой технике уже идет, поэтому есть серьезный и очень интенсивный интерес

— сказал он.

Глава оборонного ведомства уточнил, что по меньшей мере восемь единиц САУ будет передано для ВСУ. Часть машин будут переданы сразу или в ближайшие недели, а остальные поступят в Украину в ближайшие месяцы, так как они находятся на стадии производства.

Сейчас украинцы имеют очень интенсивный интерес, особенно к наземным технологиям. Самоходные артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны и противотанковые управляемые ракеты. Это три сферы, на которых сейчас сосредоточена международная помощь

-добавил министр.

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