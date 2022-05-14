После встречи с коллегами из стран «Большой семерки» в немецком Любеке в пятницу, 13 мая, министр иностранных дел Украины пообщался с журналистами. Он назвал ключевое условие для победы нашей страны в войне с Россией, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Кулеба сообщил, что западные государства увеличили объемы поставок вооружений для украинских защитников, однако, чтобы Украина смогла выиграть войну, оружие должно поступать регулярно. По словам главы МИД, с последней встречи с представителями G7 ситуация с этим вопросом улучшилась.

Министр добавил, что также существуют два пробела в поставках вооружений. Во-первых, в армии Украины дефицит систем залпового огня и по этому вопросу уже ведутся переговоры со странами «Большой семерки». Во-вторых, нехватка средств для украинских ВВС и эта проблема до сих пор остается нерешенной. Кулеба отметил, что он не видит возможности немедленно решить вопрос с воздушными силами.

Напомним, что ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель раскритиковал противников поставок вооружения в Украину, которые утверждают, что такие шаги лишь затягивают боевые действия.