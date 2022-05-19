Как информирует «НБН», некоторые детали об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Дословно из заявления Игната:

«Восемнадцатого мая ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению техники врага. Согласно предварительной информации, было уничтожено порядка двух десятков бронированных машин, а также живая сила и боеприпасы врага. Подразделениями зенитных ракетных войск в Днепропетровской области была уничтожена крылатая ракета, а на Харьковщине – истребитель-бомбардировщик Су-34».

В это же время данные перехваченного радиообмена говорят о том, что двигатель самолета вражеских сил загорелся, а пилоты воздушного судна катапультировались.

Что интересно, ранее уже сообщалось о том, что оккупанты РФ начали прощаться друг с другом на украинском языке.