Как информирует «НБН», свой комментарий относительно такой информации Зеленский сделал во время вечернего видеообращения.

Дословно из сообщения Зеленского:

«Сегодня один из представителей России проинформировал о том, что оккупационные силы якобы начали использовать на территории Украины комплексы лазерного оружия. Они делают это, якобы с целью экономии ракет. Ну что можно сказать. Пропаганда нацистской Германии имела такой термин, как «вундерваффе». То есть, чудо-оружие. И чем яснее становилось, что они не имеют никаких шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров об удивительном оружии, которое будет якобы столь мощным, что обеспечит перелом в войне».

При этом президент Украины добавил:

«И что мы видим… На третьем месяце военных действий, которые начала в феврале месяце Российская Федерация, Кремль пытается найти свое «вундерваффе». Якобы лазерное. Это говорит исключительно об одном – вторжение полностью провалено. При этом они страшно боятся признать, что на самом высоком государственном и военном уровне в России были допущены катастрофические ошибки. Потому пока наши защитники шаг за шагом будут освобождать родную землю, в Москве будут продолжать придумывать очередное «вундерваффе».

Насколько известно, вчера в России заявили, может ли Москва нанести первый ядерный удар.