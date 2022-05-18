Вице-премьер государства-оккупанта Российской Федерации Юрий Борисов сделал заявление о том, может ли Россия первой нанести ядерный удар.

Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщениях российских информационных агентств.

В частности, говоря на эту тему Борисов ссылается на доктрину по применению ядерного оружия. Документ, как известно, запрещает Кремлю отдавать приказ на нанесение первого ядерного удара.

Дословно из заявления Борисова:

«Согласно нашей доктрине, по нашей стратегии, ВС России применяют исключительно ответно-встречный ядерный удар. По имеющейся доктрине мы не можем первыми напасть. У нашего президента, верховного главнокомандующего, на протяжении всего времени вблизи находятся два морских офицера, которые носят так называемый ядерный чемоданчик. И если будут угрозы, которые поступят от средств военно-космической обороны, а также систем предупреждения о ракетном нападении, если в случае налета определится факт нападения, траектория, места падения – это будет являться критерием для ответного удара».

Однако в действительности, военная доктрина России говорит, что Москва имеет право применять ядерное оружие в ответ на применение в отношении нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, или в случае агрессии в отношении России с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено имущество государства».

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что Путин не решится на ядерный удар.