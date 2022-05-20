Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина-24», передает «НБН».

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что на сегодняшний день уже есть зачатки массового партизанского движения на временно захваченных российскими оккупантами территориях. Эксперт заявил, что партизанское движение будет организовываться уже централизовано на оккупированных территориях, а значит, российских захватчиков будут ждать неприятные «сюрпризы». Жданов отметил, что этому способствует время года – уже распустились деревья и кусты.

«Мы все так ждали «зеленку» — она появилась. Теперь есть возможность. Сплошной линии фронта нет, есть возможность засылать диверсионно-разведывательные группы, организовывать партизанское движение на этих территориях, поставлять оружие, боеприпасы. Я думаю, что это начало», — сказал он.

Эксперт считает, что это перспективное направление борьбы с российскими захватчиками.

К слову, ранее Жданов спрогнозировал сроки масштабного контрнаступления ВСУ.