Об этом Олег Жданов рассказал в интервью для Politeka-Online, передает «НБН».

Военный эксперт, офицер запаса ВСУ спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУ. По его словам, украинская армия сможет пойти в масштабное контрнаступление после того, как начнутся поставки современного оружия Украине по ленд-лизу.

Он отметил, что для этого нужно еще некоторое время, ведь еще не улажены все формальности, которые дадут старт поставкам современного оружия в Украину.

«Мы сегодня должны узнать благую весть в плане по голосованию финансирования ленд-лиза. Как только голосование финансирования ленд-лиза будет проголосовано, то есть, останутся только технические процедуры в плане утверждения Сенатом и подписи в Белом доме. То думаю, что с этого момента можем отсчитывать примерно неделя на организацию, неделя-три на логистику и нам на обучение, освоение. Где-то месяца-полтора до полной готовности ударной группировки. То есть, где-то июль месяц. К сожалению, не все так быстро делается, как хотелось бы», — заявил Жданов.

Однако эксперт не исключает, что все формальности по ленд-лизу могут уладиться быстрее, соответственно Украина начнет быстрее получать современное оружие и сможет раньше начать контрнаступательные действия.

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