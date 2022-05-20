Издание Time провело опрос среди читателей, более 3,3 миллиона человек (5%) отдали свой голос за президента Украины, признав его наиболее влиятельным человеком в мире в 2022 году, информирует «НБН».

Второе место в рейтинге занял американский инженер, предприниматель и миллиардер Илон Маск, набрав 3,5% голосов. На третьем месте оказался британский премьер-министр Борис Джонсон, за него проголосовали 3,4% читателей журнала.

На четвертом месте расположились медики (3,2%), которые продолжаются борьбу с коронавирусной инфекцией. Пятое место с 3,1% голосов отдали главе Соединенных Штатов Америки Джо Байдену.

Отметим, что рейтинг 100 наиболее влиятельных людей года издание официально опубликует 23 мая.

Как сообщалось ранее, в Польше выпустили коллекционную почтовую марку с портретом лидера украинцев, которая была раскуплена в считанные часы. Автор марки восхищен мужественным сражением украинцев с российской агрессией и считает, что Зеленский стал символом борьбы Украины за свободу.