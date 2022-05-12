Серию марок выпустили ограниченным тиражом всего на 99 писем, который был распродан за несколько часов. Несмотря на недешевую стоимость – 500 злотых за штуку (почти 3300 гривен) нашлось много желающих приобрести марку с сине-желтым изображением главы Украины, информирует «НБН».

Автор марки, депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух на своей Facebook-странице сообщил, что все средства с продажи будут направлены на гуманитарную помощь для украинцев.

Польский чиновник рассказал, что он три месяца с восторгом наблюдает, как соседская и дружественная страна оказывает безумное сопротивление агрессии Российской Федерации.

По его словам, во многом слава в борьбе с оккупантами принадлежит главе Украины, и он не знает, как бы выглядело противостояние с РФ, если бы во главе страны был не Владимир Зеленский. Вантух подчеркнул, что президент стал символом украинской борьбы за свободу.

Комментируя дизайн марки, польский депутат отметил, что именно этот графический вариант лучше всего отображает то, что восхищает в украинцах – силу, сопротивление, борьбу, героизм и надежду.

«Это нечто большее, чем просто марка», — написал Вантух.

Напомним, что в Лондоне продали знаменитую флисовую кофту Зеленского. Аукционом руководил лично британский премьер-министр Борис Джонсон.