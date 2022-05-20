Как информирует «НБН» со ссылкой на «Общественное», в ГСЧС, а также сами местные жители говорят, что вечером, двадцатого мая, захватчики из РФ нанесли ракетный удар по Харькову.

Согласно обнародованной информации, вражеские силы ударили ракетой по Киевскому району Харькова. В Государственной службе чрезвычайных ситуаций отметили, что в результате обстрела начался пожар.

Кроме того известно, что сегодня, двадцатого мая, ракета Российской Федерации попала в местный Дом культуры в Лозовой, что в Харьковской области. В результате ракетного удара семь человек получили ранения. В частности, был ранен 11-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что оккупанты готовят псевдореферендумы для территорий Украины.