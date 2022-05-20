В пятницу, 20 мая, в своем Telegram-канале Клишас заявил о том, что к Российской Федерации должны присоединиться все регионы Украины, которые «пришли денацификацию», информирует «НБН».

Член Совфеда отметил, что жители этих территорий «получили право определить свое будущее» и определиться «жить ли дальше вместе с Россией». Таким образом российский политик намекнул, что страна-агрессор готовит «референдумы» для ОРДЛО, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что оккупанты начали подготовку к фейковому референдуму о присоединении Мариуполя к Российской Федерации. Об этом стало известно из сообщения советника мэра Петра Андрющенко. Советник городского главы рассказал, где появилась информация о голосовании для включения Мариуполя в состав-страны оккупанта.