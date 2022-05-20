Как информирует «НБН», об этом Андрющенко написал в своем Телеграм.

Дословно из заявления Андрющенко:

«Сегодня, двадцатого мая, российско-оккупационные силы завершили разбор завалов. Они вывезли тела погибших из драматеатра в Мариуполе. Техника убрана. Зона теперь открыта. Теперь же мы никогда не сможем узнать, сколько в действительности было убито россиянами гражданских в Мариуполе, когда на Драматический театр войсками РФ была сброшена бомба. Теперь все они похоронены в братской могиле в Мангуше под безымянными номерами».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, какое оружие нужно нашей стране для контрнаступления.